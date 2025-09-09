Советскому и российскому актеру Збруеву стало плохо перед спектаклем в Ленкоме

В театре Ленком российскому актеру Александру Збруеву, известному звезде советского кино, стало плохо. Об этом информирует Telegram-канал Mash. Перед началом спектакля Збруев почувствовал слабость и сильное головокружение.

Сегодня, 9 сентября, в театре прошла юбилейная, 250-я постановка «Вишнёвого сада». Актёр, играющий брата Раневской, не смог выйти на сцену, и его заменили.

По данным Mash, медики провели осмотр Збруева, но не сочли необходимым его госпитализацию. Артисту было рекомендовано оставаться в постели.

В октябре прошлого года появилась информация о том, что Збруев был госпитализирован с приступами удушья. Сообщалось, что артист находится в больнице имени Боткина. Позже Збруев опроверг эти сведения, которые распространились в СМИ.

