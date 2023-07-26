Советы безопасности России и Мозамбика усилят сотрудничество

В Мапуту прошли консультации между российской и мозамбикской стороной по вопросам сотрудничества по обеспечению безопасности. Российскую сторону представил секретарь совбеза Николай Патрушев. Во время встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в мире и подробно обсудили вопросы взаимодействия. Отдельное внимание было уделено борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также с пропагандой радикальной идеологии и преступностью.

Обе стороны убедились в стремлении стран развивать дружеские отношения и действовать на основе взаимного уважения, не вмешиваясь во внутренние дела государств.