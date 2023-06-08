Совфед обвинил в провокации бывшего генсека НАТО за его заявление об отправке войск на Украину

Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса, заявил о том, что войска НАТО вполне могут принять участие в развернувшемся украинском конфликте. Эти слова прокомментировал Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. Подробности беседы с Джабаровым приводит RT

Как объяснил сенатор, данное заявление не назовешь никак иначе, чем провокацией, потому что слова бывшего генерального секретаря НАТО больше походят на чушь, за которую он не в силах ответить.

И если войска Североатлантического альянса все-таки вступят в боевые действия, поддерживая при этом Украину, то это будет расцениваться как официальное начало Третьей мировой войны. Также Джабаров утверждает, что Расмуссен либо готов уничтожить не только свою страну, но и все европейские народы, либо просто пугает европейцев.