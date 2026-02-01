Совместный труд на благо города: к коммунальной уборке в Химках подключились партийные депутаты и местные жители

В городском округе Химки продолжается системная кампания по благоустройству и восстановлению порядка на общественных территориях после снегопада. Помимо профильных муниципальных служб, к деятельности активно присоединяются депутаты от партии «Единая Россия», а также волонтеры и общественные активисты из числа местных жителей, сообщила администрация округа.

Одной из ключевых площадок для очередного общегородского субботника стал микрорайон Новогорск-Планерная в Новых Химках. Работы были сосредоточены на обширном участке, протянувшемся от здания №7 по улице Строителей вплоть до дома №28 на Куркинском шоссе, непосредственно рядом с дошкольным отделением «Золушка», входящим в состав школы №1.

В мероприятии приняли участие не только инициативные граждане и представители «Единой России», но и ряд народных избранников. Среди них заместитель председателя местного Совета депутатов Александр Васильев, а также депутаты Галина Болотова и Юлия Ишкова. К ним присоединилась и руководитель Движения общественной поддержки Алина Шалимова. Совместными усилиями участники акции провели уборку территории, приведя ее в надлежащий вид.

«Такие погодные условия требуют максимальной вовлеченности всех, кто готов помочь. Мы понимаем, что коммунальные службы сегодня работают в усиленном режиме, поэтому наша задача – подключиться там, где особенно важно обеспечить безопасное и удобное передвижение. Подходы к детским садам, школам и пешеходные маршруты должны быть приведены в порядок в первую очередь», – отметил Александр Васильев.

Участники субботника оперативно расчистили и привели в надлежащее состояние тротуары, дорожки для пешеходов и подходы к зданиям, убрав скопившийся снег, наледь и сезонный мусор. Работа велась слаженно и энергично, что позволило в короткие сроки навести чистоту и порядок на значительной территории.

«Для меня принципиально важно, чтобы жители, особенно семьи с детьми и представители старшего поколения, могли безопасно добираться до социальных объектов. Такие субботники – это не просто помощь городу, это проявление ответственности и уважения друг к другу», – подчеркнула депутат Галина Болотова.

Ранее сообщалось, что в Химках организовали массовый субботник для борьбы со снегом с печкой и чаем.