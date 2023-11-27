«Совместный вектор развития»: в Красногорске стартовал II форум муниципальных Общественных палат

Лучшие практики округов Подмосковья, социальные проекты и поддержка специальной военной операции – это темы II форума муниципальных Общественных палат. О старте мероприятия в Красногорске сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Нынешний форум мы назвали «Совместный вектор развития». Ведь мы понимаем, что только в единой системе, во взаимной интеграции областной и муниципальных палат можно качественно отвечать на вызовы, которые встают перед гражданским обществом нашего региона», - рассказала заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

Во время форума участники подведут итоги работы за подходящий к концу 2023 год. Они поделятся уже наработанным опытом друг с другом, расскажут о публичных мероприятиях и гражданских форумах, которые успели провести за это время. А еще специалисты смогут обсудить работу цифровых сервисов. Ну и, конечно, определить дальнейшие планы развития.

А в следующем 2024 году основными темами форума станут выезды в медорганизации, встречи с главными врачами и жителями. Такой формат общения разрабатывают для того, чтобы закрыть проблемные вопросы при получении государственной медицинской помощи в Подмосковье.