Совместными усилиями: в Егорьевске борются с последствиями снегопада

В Егорьевске дорожные и коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме, чтобы к началу дня обеспечить безопасное движение транспорта по основным городским улицам, сообщает сетевое издание REGIONS . В ночное время на маршруты выходят специализированные бригады и техника, основной задачей которых является предотвращение образования снежного наката и наледи.

Приоритет в уборке отдан ключевым транспортным направлениям и наиболее загруженным магистралям. Вся используемая техника оснащена системами контроля и навигации, что позволяет оперативно отслеживать ситуацию на дорогах и перераспределять ресурсы в зависимости от погодных условий.

Дополнительную помощь коммунальным службам оказывают жители города и сельских населенных пунктов округа, которые участвуют в расчистке дворовых территорий и местных проездов. Такое взаимодействие способствует более быстрому устранению последствий снегопада и повышает уровень комфорта и безопасности в городе.

