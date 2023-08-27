Современные вызовы системы российского образования обсудили в подмосковном Солнечногорске

На Всероссийском форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске состоялась встреча участников шестой смены «Учить» с Мастером смены, помощником Президента России, наставником конкурса «Лидеры России», членом Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» Андреем Фурсенко.

С молодыми учителями и преподавателями, проректорами по воспитательной работе, советниками директоров школ, а также представителями частного образования он обсудил вызовы современности в отношении системы образования России.

«Важно понимать, ради чего люди образования работают. Кто главный в школе: учитель или ученик? Я считаю, что ученик. Необходимо сосредоточиться на такой проблеме, как донесение важных смыслов и ценностей до умов школьников и студентов, в том числе тех идей, которые обсуждаются здесь на форуме», — подчеркнул Фурсенко.

В ходе диалога со спикером участники предложили ряд гипотез относительно будущего развития системы образования. Так, Алексей Храмов из республики Башкортостан предположил, что образовательный процесс ждет неизбежная трансформация в виду стремительного развития искусственного интеллекта.

Отвечая на вопрос о правовой поддержке учителя, Андрей Фурсенко согласился, что педагоги должны быть защищены. И в этом вопросе есть необходимость действовать не столько через законодательные акты, сколько через институты общественного мнения.

Согласно проведенному опросу среди участников смены, молодые учителя главными вызовами системы образования России в ближайшие годы назвали кадровый голод и развитие технологий.