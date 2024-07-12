Современный детский сад на 250 мест откроется в Балашихе к 1 сентября

Трехэтажный садик для детей от полутора до семи лет рассчитан на 250 мест. В нем будут залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты логопеда и психолога. На территории установят детские игровые и спортивные площадки, дорожки с прорезиненным покрытием, теневые навесы.

«Летом мы уделяем особое внимание строительству объектов образования, большая часть которых должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября. Этот детский сад – один из них. Ранее на этом участке располагался заброшенный госпиталь КГБ, который мы снесли и освободили место под новое строительство. Тут появилась школа на 1 100 мест, потом котельная и теперь мы завершаем строительство детского сада. Этот сад позволит нам существенно снизить очередность в микрорайоне Ольгино и ЖК «Центр-2». Планируем уже в августе ввести его в эксплуатацию, чтобы 1 сентября сюда пошли первые воспитанники», - сообщил Сергей Юров.

Общая готовность объекта оценивается в 63 %. Строители закончили работу с кровлей и приступают к внутренней отделке и прокладке внешних инженерных сетей. После начнут обустройство серверной и охраны.

«Это объекты первой значимости, они сдаются самыми первыми. Следующим этапом у нас будет покраска, устройство потолков, освещения, установка дверей на первом этаже. Потом будем работать со вторым и третьим этажами. Скоро завезем оборудование для монтажа детских площадок. Все работы мы выполняем по графику», - сказал представитель компании застройщика Дмитрий Степанов.

Детский сад в микрорайоне Ольгино возводят по региональной программе строительства объектов социальной инфраструктуры.