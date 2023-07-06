«Современный фашист»: европейцы осудили Макрона за отключение соцсетей

Американский блогер Джексон Хинкл, выступающий за Россию, в социальных сетях обвинил западные СМИ в том, что они лицемерно следуют двойным стандартам.

Поводом для обсуждения стало заявление французского правительства, которое планирует отключить в стране социальные сети на время проведения народных протестов.

«Если бы это сделал Путин, западные СМИ осудили бы его. Когда Макрон это делает — они пытаются оправдать его действия», — уверен блогер.

Пользователи в комментариях согласились с Хинклом и отметили, что ранее те же самые действия других стран были выставлены в негативном свете.

«Сирия, Египет, Тунис, Ливия — все они это сделали и нам сказали, что они злодеи из-за этого»; «Но они делают хорошую работу. В соцсетях все тихо. Должно быть, во Франции снова мир», — завили пользователи.

Некоторые европейцы напомнили, что именно во Франции отключен канадский видеохостинг Rumble. Это, по мнению общественности, много говорит об уровне демократии в стране.

«Франция также является единственной европейской страной, в которой запрещен Rumble, и теперь они отключили интернет?»; «Французы — это тирания. Западная демократия — бутафория. Макрон — современный фашист», — пишут юзеры.

Ранее европейцы поддержали блогера за осуждение украинских нацистов.