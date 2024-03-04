Современный коворкинг обустроят в подмосковном жилом комплексе «Большое Путилково»

В подмосковном проекте «Большое Путилково» от группы «Самолет» планируют построить современный коворкинг с уютной террасой для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Ожидается, что в помещении общей площадью чуть более ста семидесяти пяти квадратных метров появится несколько функциональных зон: три рабочих пространства, общий зал, мини-кухня, санузел, переговорная и кофе-поинт. Посетители смогут выбрать комфортное место как для индивидуальной, так и для коллективной работы — всего предусмотрено 30 рабочих мест, 4 персональные капсулы, переговорная и многофункциональный зал.

«При разработке концепции коворкинга мы учитывали пожелания жителей проектов «Самолета». Согласно результатам нашего опроса, 70% респондентов хотели бы иметь возможность печатать документы в коворкинге, а 61% опрошенных испытывают потребность в переговорной комнате», — отмечает Дмитрий Дрелюш, руководитель развития комьюнити и инфраструктуры группы «Самолет».

Отмечается, что в основу концепции интерьера легла идея создать по-домашнему уютные рабочие места в окружении тактильно комфортных и приятных глазу материалов — таких как дерево, войлок, фактурная штукатурка, керамическая плитка, стеклянный кирпич, лен. В качестве колористической палитры выбраны бежевые тона с акцентными терракотовыми элементами в отделке и интерьере. Пространство дополнит современная дизайнерская мебель и продуманный сценарий освещения.