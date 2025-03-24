Современный маммограф и флюорограф заработали в Городской больнице Черноголовки

В поликлинике Городской больницы при проведении осмотров пациентов медики начали использовать сразу две единицы нового тяжелого медицинского оборудования: цифровой рентгеновский маммограф и цифровой флюорографический аппарат.

Старое аналоговое оборудование заменили на новое в рамках национального проекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Аппараты установлены в поликлинике города Черноголовка по адресу: Институтский проспект, д. 7А. Современные маммограф и флюорограф произведены в России.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Черноголовка ] Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Черноголовка ]

«Флюорография и маммография — это базовые исследования, необходимые для раннего выявления туберкулеза и новообразований легких и молочных желез. От того, насколько своевременно и качественно они проведены, напрямую зависит сохранение жизни и здоровья пациентов. Поэтому оба поступивших комплекса очень востребованы», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Рентген-аппараты установили в помещениях, где ранее провели капитальный ремонт. В кабинетах заменили перекрытия, полы, устройства рентгенозащиты стен, инженерные коммуникации, системы вентиляции и кондиционирования. Теперь проведение исследований стало более безопасным и комфортным как для пациентов, так и для медицинских работников.

Планируется, что на протяжении дня специалист сможет провести более 50 исследований на новом флюорографе и более 20 — на маммографе. Есть ли необходимость в проведении исследования, определит лечащий врач. Он же выдаст направление. Записаться на прием можно различными способами: через региональный портал госуслуг, по номеру телефона 122, через единый call-центр Ногинской больницы: 8 (496-51) 12-030.