Современный сервис для красногорцев: что изменится в здании ГИБДД после ремонта

В Красногорске продолжается капитальный ремонт здания, в котором разместится отделение ГИБДД. За ходом работ лично следит глава городского округа Дмитрий Волков.

На объекте одновременно ведутся несколько видов работ — внутренняя отделка, монтаж инженерных коммуникаций и ремонт кровли. Завершается оформление фасадной части здания. Особое внимание уделяется подключению к системам водоснабжения и электросетям, чтобы после завершения ремонта здание было полностью готово к работе.

Дмитрий Волков отметил, что главная задача — создать современный, удобный и функциональный центр для сотрудников и жителей. Все работы планируется завершить в начале следующего года. Глава округа подчеркнул, что при этом важно сохранить высокое качество ремонта и благоустроить прилегающую территорию.

