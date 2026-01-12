«Созданный по запросу кошмар». В Британии будут наказывать за создание ИИ-порнографии

В Великобритании вступают в силу новые законодательные нормы, направленные на борьбу с созданием интимных изображений без согласия человека. Об этом официально сообщила в парламенте министр по технологиям Лиз Кендалл.

Данная инициатива стала ответом на растущие риски, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта. Ранее британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении компании xAI и ее чат-бота Grok. Поводом послужили «крайне тревожные» сигналы о возможностях сервиса генерировать порнографические изображения, включая контент с участием детей, который может быть приравнен к материалам о сексуальном насилии. В случае подтверждения нарушений компании грозит штраф до 10% от ее мировой выручки.

Законодательная база для преследования таких действий была заложена ранее.

«Распространение или угроза распространения интимных изображений без согласия, включая фото людей в нижнем белье, является уголовным преступлением», — подчеркнула Кендалл, сославшись на Закон о безопасном интернете и Закон о данных.

Последний, принятый в прошлом году, прямо криминализировал создание или запрос на создание подобного контента.

«Сегодня я объявляю, что с этой недели мы начнем преследовать за это правонарушение», - заявила министр.

