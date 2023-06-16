Создатель деревни для иностранцев Кибри назвал причины поиска американцами свободы в России

Западная политическая модель разделила планету на два лагеря. Американец Тим Кирби предложил построить в России деревню для тех, кто переселился из недружественных стран. Автор идеи рассказал, почему достаточно желающих переехать и почему так все складывается. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, большинство переехавших в нашу страну иностранцев сделали это по любви.

Кибри отметил, что многие иностранцы говорят о сложности переезда в Россию, это не пропускает система.

Он назвал идею построить деревню хайповым проектом, который докажет самим русским, что в России хотят жить даже иностранцы.

По мнению Кибри, желание у граждан западных стран переехать в Россию связано в тем, что там жизнь стала антихристианской, многовековый строй уходит, и сейчас весьма страшно быть родителями на территории Запада, потому что детям пропагандируют античеловеческие ценности.