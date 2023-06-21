Создатель первой термоядерной бомбы был найден в петле

Ученый, участвовавший в создании первой двухступенчатой термоядерной боеголовки Григорий Клинишов был обнаружен в петле в своей квартире в столице. СК РФ по Москве проводит проверку по факту самоубийства 92-летнего ученого.

Тело Клинишова было обнаружено его дочерью в квартире в Москве. На шее ученого были обнаружены травмы, свидетельствующие о самоубийстве, а рядом с телом была найдена прощальная записка. В ней ученый попрощался с семьей и сообщил, что кончает с жизнью своему желанию.

Следственный комитет предполагает, что причиной для самоубийства Клишинова могли стать его тяжелые заболевания и смерть супруги.

Органами проведется проверка, после которой может быть возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.