Создатель уехал, а каток остался: в Одинцове не дали исчезнуть лесному чуду после отъезда его автора

В микрорайоне Трехгорка городского округа Одинцово силами местных жителей создан и поддерживается настоящий самодельный каток, сообщает REGIONS . Расположенный в лесопарке, он уже несколько лет служит любимым местом зимнего отдыха для детей и их родителей, превратившись в пример успешной общественной инициативы.

История катка началась с идеи коренного жителя по имени Николай Николаевич. Именно он когда-то первым взялся расчищать площадку и заливать лед. Позже его начинание поддержали соседи, и добрая традиция прижилась на радость всем.

«Этот замечательный мужчина переехал, но местные все равно расчищают снег и поливают лед водой, принесенной из дома. Каток помогают обустраивать и взрослые и дети», — рассказал REGIONS местный житель Александр Лычагин.

Теперь этот мини-каток превратился в неформальный центр дворовой жизни. По вечерам здесь собираются самые разные поколения: малыши катаются на санках, старшие дети осваивают коньки, а родители наблюдают за ними с термосами горячего чая в руках. Жители самостоятельно следят за безопасностью на льду и помогают друг другу в поддержании порядка, чтобы пространство оставалось комфортным для семейного отдыха.

Одинцовцы надеются, что этот успешный пример гражданской активности послужит стимулом для появления подобных общественных пространств в других частях города. Они также рассчитывают, что инициатива привлечет внимание коммунальных служб, которые в будущем смогут оказать проекту регулярную поддержку.

