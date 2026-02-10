Венера, Гоголь и Т-34: самых креативных снеговиков сфотографировали в Подмосковье

Жители Московской области превратили обильные снегопады в возможность для творчества, создав целую галерею необычных снежных скульптур. От точных исторических копий до классических образов искусства — каждая фигура отражает фантазию и мастерство своих создателей. Самые интересные и обсуждаемые работы в своем материале собрал REGIONS .

В лесопарке «Волкуша» города Лыткарино неизвестный скульптор в начале февраля представил публике детализированный бюст Николая Васильевича Гоголя. Снежный портрет русского классика оказался настолько узнаваемым, что его фотографии быстро разошлись по социальным сетям, вызвав живой интерес у местных жителей.

Не отстает в креативности и Краснознаменск, где из снега «возродилась» античная Венера Милосская. Двухметровая фигура богини пользуется такой популярностью, что ее бережно обходят и коммунальные службы, и горожане, часто использующие скульптуру как фон для памятных фотографий.

В Одинцове решили увековечить в снегу труд работников жилищно-коммунального хозяйства. Местные жители установили снеговика, облаченного в фирменный оранжевый жилет со светоотражающими полосами, создав таким образом неформальный памятник тем, кто поддерживает чистоту и порядок в зимнем городе.

Особый патриотичный акцент внесли жители Наро-Фоминска. Они воссоздали в снегу точную копию легендарного танка Т-34, раскрасив его в камуфляжные цвета и разместив на борту современную символику. Авторы идеи таким образом напомнили о героической истории своего города, который в 1941 году стал одним из ключевых рубежей обороны Москвы. Эту снежную скульптуру планируют сохранять как можно дольше, пока позволяют погодные условия.

Эти творения демонстрируют, что даже зимняя стихия может стать поводом для объединения, памяти и настоящего искусства под открытым небом. К тому же, у людей появилось настроение и новое место для зимних фотографий.

