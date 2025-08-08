Создателю атомной бомбы платили в 327 раз меньше, чем разработчику ИИ

Корпорация Meta* согласилась выплатить $250 млн 24-летнему специалисту по искусственному интеллекту Мэтту Дейтке. Согласно подсчетам телеграм-канала Baza, это в 327 раз превышает гонорар, который был выплачен Роберту Оппенгеймеру, создателю атомной бомбы.

Канал выяснил, что глава Манхэттенского проекта зарабатывал около $10 тыс. в год. С учетом инфляции, в пересчете на современные деньги, это приблизительно $191 тыс. Нил Армстронг, первый человек, побывавший на Луне, получал зарплату в размере $244 тыс. в год.

Указывается, что в течение первого года работы Дейтке может получить единовременно $100 млн. До этого он отвечал за создание мультимодальной системы искусственного интеллекта под названием Molmo.

Подобные огромные выплаты объясняются стремлением крупных IT-компаний закрепить за собой лидерство на рынке ИИ, активно переманивая лучших экспертов.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.