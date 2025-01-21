Сознавшегося в двойном убийстве рецидивиста арестовали в Татарстане

Ранее судимый мужчина был задержан и арестован в Нижнекамске по обвинению в двойном убийстве. Об этом сообщается в официальном канале Telegram МВД по Татарстану.

Сообщение об убийстве на ул. Чулман на пульт дежурных поступило 20 января. Прибывшие на место правоохранители обнаружили два тела без признаков жизни и с множественными ножевыми ранениями колотого и резаного типа. Одну мертвую женщину обнаружили в тамбуре, вторую — в квартире.

Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. Им оказался 52-летний местный житель, который ранее имел судимость по статье «Причинение смерти по неосторожности».

После задержания с подозреваемым провели необходимые следственные действия. В ходе беседы с правоохранителями мужчина признался в убийстве. По его словам, на женщин он напал во время конфликта.

Как уточняет ведомство, мужчину передали суду для избрания меры пресечения. Его отправили под стражу, чтобы он не скрылся за время расследования дела о двойном убийстве.

Ранее сообщалось, что в Тверской области убили двоих детей. СК возбудил уголовное дело, а также показал кадры с места преступления.