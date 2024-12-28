СК опубликовал видео с места убийства детей в Тверской области

Следком РФ опубликовал видео из СНТ «Межурка» в Тверской области, где были убиты сразу четверо малолетних детей. Это видео включило в свой материал РИА Новости.

В кадрах, которые сняты в садовом некоммерческом товариществе «Межурка» рядом с Тверью, виден зеленый забор, которым обнесен частный дом, где проживали погибшие дети. Затем оператор входит на территорию домовладения и ведет съемку самого дома, который обшит деревянной облицовкой и выкрашен в розовый цвет.

По предварительной версии правоохранителей, всех детей зарезал их отец. Всего детей в семье шестеро, но двое спали отдельно и по этой причине уцелели.

Ранее об этом убийстве уже сообщала пресса. Мать погибших детей в момент преступления спала и спустилась со второго этажа вниз на шум после всех событий. Она вместе со своим братом помешала мужу покончить с собой, когда он пытался перерезать себе горло.