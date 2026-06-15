Спа-комплекс, бассейн и интим: в Москве задержали пару, которая устроила шоу на глазах у посетителей

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину, которые устроили интимную сцену в бассейне спа-комплекса на Варшавском шоссе.

Как сообщает ТАСС, администратор нажал тревожную кнопку после того, как пара на глазах у других посетителей занялась действиями интимного характера. На замечания они не реагировали и отказались покидать комплекс после закрытия. При задержании девушка вела себя агрессивно и оказывала сопротивление. Нарушителей доставили в отдел полиции.