Спа-комплекс, бассейн и интим: в Москве задержали пару, которая устроила шоу на глазах у посетителей
ТАСС: в Москве задержали пару за интимные действия в бассейне
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину, которые устроили интимную сцену в бассейне спа-комплекса на Варшавском шоссе.
Как сообщает ТАСС, администратор нажал тревожную кнопку после того, как пара на глазах у других посетителей занялась действиями интимного характера. На замечания они не реагировали и отказались покидать комплекс после закрытия. При задержании девушка вела себя агрессивно и оказывала сопротивление. Нарушителей доставили в отдел полиции.