«Спала в одежде»: рассказ туристки, которая не знает, когда вернется из воюющего Дубая

Москвичка Александра планировала отпуск на Кубе, но судьба распорядилась иначе: из-за ситуации в Венесуэле тур отменили, и она отправилась в Дубай. Теперь, на фоне ближневосточного конфликта, она застряла в Эмиратах и не знает, когда сможет вернуться домой. Своими впечатлениями девушка поделилась с « Лентой.ру ».

Александра признается, что последние сутки почти не выходила из отеля из-за плохого самочувствия. Однако настоящий шок наступил ночью, когда телефоны туристов взорвались сигналами тревоги.

«Я никогда таких звуков раньше не слышала. Мне пришлось одеться и выйти в коридор. Там я встретила пару арабской внешности, и они сказали возвращаться в номер. Спала я в одежде», — поделилась девушка.

Изначально Александра должна была улететь обратно в Москву 28 февраля, но рейс отменили. Туроператор оперативно переселил ее в другой отель, однако никакой информации о том, когда и как она сможет вернуться, пока нет.

Ситуация усугубляется еще и горькой иронией: Александра выбрала Дубай как запасной вариант после отмены тура на Кубу из-за проблем в Венесуэле. Теперь она вновь оказалась в эпицентре геополитических событий.