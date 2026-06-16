В США на пляже Бонни-Дун в Калифорнии волна утащила в океан двух студенток, которые задремали на берегу. Девушки не выжили. Об этом сообщило издание The New York Post.

Трагедия произошла 9 июня. 21-летняя Харшита Наир и 20-летняя Махиал Сран отдыхали на узкой береговой линии и уснули. Внезапно накативший прибой утащил их в воду. Очевидцы вызвали экстренные службы, на место прибыли несколько бригад спасателей.

Восемь спасателей вошли в океан, чтобы вытащить пострадавших. Однако Махиал Сран перестала подавать признаки жизни вскоре после спасения. Харшита Наир находилась в больнице в критическом состоянии до субботы, 13 июня, но врачи не смогли ее спасти.

Капитан добровольной пожарной службы округа Санта-Круз Кайл Бретон пояснил, что обе девушки спали прямо у «замочной скважины» — опасного места, которое часто застает людей врасплох.