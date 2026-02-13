Спальня без храпа: как три неприхотливых цветка очистят воздух и сделают отдых полноценным

Новосибирский цветовод и ландшафтный дизайнер Татьяна Чернова поделилась рекомендациями по выбору комнатных растений для спальни. По словам эксперта, правильно подобранные зеленые помощники способны не только очистить воздух, но и сделать сон более крепким и здоровым.

Первым в списке полезных растений значится спатифиллум, известный также как «женское счастье». Этот цветок выступает в роли природного биологического фильтра: он поглощает споры плесени и другие вредные вещества, одновременно повышая влажность в помещении. Уход за спатифиллумом несложен — достаточно поливать его один-два раза в неделю по мере подсыхания грунта и беречь от сквозняков.

Для тех, кто страдает от чрезмерно сухого воздуха в спальне, дизайнер рекомендует обратить внимание на филодендрон. Растение, насчитывающее более 400 видов, способно регулировать влажность, отдавая накопленную в мясистых листьях воду в сухое помещение. Кроме того, крупные листья филодендрона помогают приглушать звуковые волны, создавая более тихую обстановку. Уход за ним также необременителен — полив раз в неделю и опрыскивание листвы.

Особое место в списке занимает лаванда, известная своим успокаивающим действием на нервную систему. Однако эксперт предупреждает: растение довольно капризно и требует особых условий. Лаванде необходимо много света и качественный дренаж, при этом перепады температуры всего в 5–7 градусов могут ее погубить. Идеальный температурный режим для цветка — от +18 до +24 градусов. Поливать лаванду нужно обильно, но редко, дожидаясь подсыхания верхнего слоя грунта и не допуская попадания влаги на листья. Весной и летом растение нуждается в подкормке комплексными удобрениями каждые две недели.