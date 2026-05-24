Спартаковский дух возвращается: хроника триумфального матча на главной арене страны

Испанский специалист прокомментировал победу над Краснодаром в финале Кубка России. Наставник красно-белых нацелен на золотые медали в новом сезоне. Об этом пишет Газета.ру.

Золотые амбиции красно-белых: Хуан Карлос Карседо нацелился на чемпионство в РПЛ

После триумфального завершения кубкового сезона руководство столичного футбольного клуба «Спартак» официально озвучило максимальные задачи на грядущий игровой год. Главный тренер московской команды Хуан Карлос Карседо в ходе послематчевой пресс-конференции открыто заявил о своем намерении включиться в серьезную борьбу за золотые медали Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в новом сезоне.

Наставник красно-белых не скрывал сильных эмоций, подчеркнув, что данный трофей стал для него дебютным на территории Российской Федерации. При этом Карседо отдельно указал на то, что у команды сохраняется огромный потенциал для дальнейшего тактического и игрового прогресса.

Драматичный финал в Лужниках и исторический контекст

Заявление испанского тренера прозвучало непосредственно после окончания Суперфинала Кубка России, в котором «Спартак» в тяжелейшей борьбе переиграл футбольный клуб «Краснодар». Главные подробности прошедшего кубкового противостояния:

Место и основное время: решающая встреча состоялась в Москве на поле стадиона «Лужники» и завершилась со счетом 1:1 по итогам основного времени матча.

Серия пенальти: победитель определился в драматичной серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов, где точнее оказались москвичи — 4:3.

Нынешний успех позволил московскому клубу в пятый раз в своей новейшей истории завоевать Кубок России. Предыдущее аналогичное достижение покорилось красно-белым в футбольном сезоне-2021/22, когда в финальном дерби на этой же арене был обыгран столичный «Динамо» со счетом 2:1. Ближайшей промежуточной целью для подопечных Карседо теперь станет подготовка к матчу за Суперкубок страны.