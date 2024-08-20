«Спас в Спасе» состоялся на родине Салтыкова-Щедрина в Талдомском округе

В воскресенье, 18 августа, в селе Спас-Угол традиционно состоялся праздник «Спас в Спасе».

Место для проведения мероприятия было выбрано неспроста. Великий писатель Салтыков-Щедрин родился в селе Спас-Угол. В память о нем на празднике провели ряд мероприятий: фестиваль-конкурс исторического костюма «Щедринский фасон», экспозицию лучших художественных работ, посвященных героям сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина, мастер-классы, тематические фотозоны и театрализованные площадки. Гости посетили увлекательные экспозиции музея. Их вниманию также предоставили картины талантливых художников.

Фото: [ пресс-служба администрации Талдомского г.о. ]

Артисты Государственного академического Большого театра России подарили гостям мероприятия музыкальный подарок. Жители и гости округа с особым нетерпением ждали проведение гастрономического конкурса «Медовые яблочки», который стал доброй традицией для Талдомского округа.

Фото: [ пресс-служба администрации Талдомского г.о. ]

«Спас в Спасе» предварила заупокойная лития в родовой церкви Салтыковых, затем к памятнику известного и талантливого земляка талдомчан возложили цветы. Праздник подарил гостям прекрасное настроение. Дамы в классических платьях с веерами, танцы и музыка эпохи великого писателя создали особенную атмосферу.