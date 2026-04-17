Распространенное мнение о том, что преклонный возраст неизбежно сопровождается потерей интереса к жизни и унынием, является заблуждением. Известный психиатр Луис Рохас Маркос утверждает, что благополучие в старости зависит не от цифр в паспорте, а от уровня вовлеченности человека в общественную жизнь. передает Лента.ру.

Коварство одиночества

Доктор Маркос подчеркнул, что именно изоляция становится основным врагом ментального здоровья в пожилом возрасте. Для поддержания душевного равновесия человеку жизненно необходимо чувствовать свою сопричастность и пользу. Психиатр рекомендует не замыкаться в себе, а находить новые смыслы через хобби, волонтерство или регулярное общение с единомышленниками. Чувство востребованности помогает эффективно противостоять возрастной апатии.

Любовь и близость вне времени

Особое внимание специалист уделил теме личных отношений. По мнению Маркоса, социализация должна включать и романтическую составляющую. Он решительно опроверг миф о том, что люди старшего поколения утрачивают сексуальные желания или эмоциональную чувствительность. Психиатр осудил подход медицинских работников, которые считают угасание либидо возрастной нормой, подчеркнув, что физическая близость и удовольствие остаются важными факторами счастья и в 80 лет.

Научный прогресс на службе качества жизни

82-летний Маркос с иронией отметил, что современная медицина позволяет сохранять активность гораздо дольше, чем раньше. По статистике, большинство людей в возрасте от 75 до 85 лет продолжают вести полноценную жизнь. Эксперт в шутливой форме напомнил о существовании препаратов для поддержания потенции, отметив, что наука сделала огромный шаг вперед в обеспечении комфортной старости. Главное — сохранять оптимизм и не бояться заводить новые знакомства.