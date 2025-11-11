«Спасаясь от тоски». Каждый третий россиянин борется с апатией с помощью швабры и кастрюли

Осенняя апатия затрагивает подавляющее большинство россиян (83%). Для борьбы с упадком сил и настроения каждый третий житель страны (34%) прибегает к уборке, чтобы вернуть ощущение контроля над ситуацией. Почти столько же респондентов (29%) находят успокоение в кулинарных экспериментах, отмечая, что процесс готовки помогает отвлечься от тревожных мыслей.

Самый популярный способ релаксации — просмотр фильмов и сериалов, который выбирают 37% опрошенных для восстановления эмоциональных сил.

Такие данные приводит исследование Level Group, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Эксперты подтверждают, что бытовая активность — действенный способ борьбы с сезонным унынием.

«Такие рутинные занятия, как уборка или готовка, действительно помогают снизить тревожность, активируя дофаминовую систему мозга, которая отвечает за чувство удовлетворения», — комментирует Мария Миняйчева, медицинский психолог Европейского медицинского центра (ЕМС). Она также отмечает, что осенью количество жалоб на усталость и апатию закономерно возрастает на 20-30%.

Ключевую роль в психологическом комфорте играет домашняя обстановка. Как отмечают в Level Group, грамотное зонирование пространства, особенно в условиях недостаточной площади, позволяет создать личные уголки для отдыха, работы и хобби, что снижает уровень стресса и помогает каждому члену семьи восстанавливаться в комфортном ритме.

Ранее общественник Миллер заявил, что мужья должны платить женщинам за готовку и уборку по дому.