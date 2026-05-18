Спасал жизни тысячам омичей: ушел из жизни легендарный хирург и онколог Леонид Глебов

Медицинское сообщество Омской области понесло тяжелую утрату. На 16 мая 2026 года пришлось трагическое известие о кончине Леонида Васильевича Глебова — известного омского хирурга высшей квалификационной категории, онколога, видного общественного деятеля и талантливого организатора здравоохранения. Об этом стало известно omsk.aif.ru .

Профессиональный путь и медицинская экспертиза

Многие десятилетия Леонид Васильевич посвятил спасению человеческих жизней, оказывая экстренную и плановую хирургическую помощь в ведущих медицинских учреждениях Омска. Ключевым этапом его административной и врачебной карьеры стала работа на посту заместителя главного врача по хирургической части в Медсанчасти № 1 (МСЧ-1).

Благодаря высочайшему уровню компетенции и безупречному авторитету, Глебов на протяжении долгого времени привлекался профильными ведомствами в качестве ведущего хирурга-эксперта городского и областного управлений здравоохранения. Коллеги и пациенты ценили его не только за безукоризненную оперативную технику, но и за редкий дар сопереживания: глубоко понимая психологию тяжелобольных людей, Леонид Васильевич дополнительно освоил и успешно практиковал квалификацию онкопсихолога.

Общественная деятельность и благотворительные проекты

Помимо фундаментальной работы в операционной, Леонид Глебов активно участвовал в социально-политической жизни региона. В сложный исторический период 1990-х годов он был избран народным депутатом, возглавив ключевую профильную комиссию по вопросам здравоохранения, охраны материнства и детства.

Он стал основателем и бессменным руководителем детского благотворительного фонда «Дети планеты Земля», который оказал неоценимую поддержку сотням семей. В последние годы своей жизни Леонид Васильевич продолжал трудиться на благо общественного здоровья, возглавляя Научно-практический центр «Здоровье нации».

Дата и место траурной церемонии

Прощание с легендарным врачом и выдающимся общественным деятелем будет организовано для всех коллег, благодарных пациентов и жителей города. Официальная церемония отпевания и гражданская панихида состоятся 19 мая в 11:00 в здании Воскресенского военного собора в Омске.