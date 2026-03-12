Спасать жизни запрещено: Минздрав выставил новое требование к донорам крови

Ведомство подготовило проект приказа, который вносит серьезные коррективы в порядок сдачи крови. Нововведения касаются как медицинских противопоказаний, так и сроков хранения документации, пишет RuNews24 .

Министерство здравоохранения России представило проект нового регламента медицинского освидетельствования доноров крови, который призван сменить правила образца 2020 года. Документ существенно расширяет перечень заболеваний и состояний, при которых сдача крови становится невозможной, а также ужесточает лабораторные нормы и требования к архивации.

В обновленный список постоянных противопоказаний включили эпилепсию, стромальный кератит и язву роговицы. Кроме того, ограничения коснулись людей, недавно перенесших офтальмологические операции или некоторые виды стоматологического лечения. Преградой для донации теперь также станет прием глюкокортикостероидов и дерматотропных лекарственных средств.

Проект отменяет ранее существовавшие лимиты на максимальное число донаций в год, вводя вместо этого индивидуальный подход к оценке состояния здоровья. Одновременно с этим в анкету включен вопрос о наличии инвалидности I или II группы, что автоматически закрывает доступ к процедуре.

Значительные изменения произойдут в сфере документооборота. Срок хранения анкет доноров увеличится с пяти лет до трех десятилетий на бумажных носителях, а в электронном виде данные будут сохраняться на протяжении 50 лет.

Согласие на донацию и обработку персональной информации, которое ранее оформлялось перед каждой процедурой, будет действовать в течение года. При регистрации теперь потребуется указывать СНИЛС, а подписывать документы разрешат простой электронной подписью.

Параллельно Минздрав корректирует правила обследования реципиентов крови. С 1 сентября 2026 года срок хранения образца до переливания увеличится с 24 до 48 часов, конкретизируются условия транспортировки биоматериала. Для новорожденных установлен особый порядок: группу крови будут определять по венозной или пуповинной крови, а биопроба проводится строго с учетом веса ребенка, при этом объем забора для анализов не превысит трех миллилитров.