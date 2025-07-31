Спасатель Бородин назвал ряд правил, что спасут жизнь во время землетрясения

В случае землетрясения необходимо как можно скорее покинуть здание, используя лестницу, и найти безопасное место на открытой местности, поведал в беседе с РИА Новости Кирилл Бородин, старший научный сотрудник ВНИИ ГОЧС МЧС России и заслуженный спасатель Российской Федерации.

Как пояснил собеседник агентства, в случае природного катаклизма, если это возможно, следует как можно скорее покинуть здание, используя лестницу, и переместиться в безопасное место, удалившись от построек.

Бородин подчеркнул, что в случае дрожи земли, когда нет возможности покинуть здание, необходимо осознавать, что с верхних этажей могут упасть различные объекты.

«Поэтому нужно срочно найти подручные средства, чтобы защитить прежде всего голову. На случай падения строительных перекрытий — укрыться лучше всего рядом с крупногабаритными предметами: холодильником, сейфом, ванной и так далее», — сказал специалист.

В случае попадания в завал, Бородин рекомендует активно сигнализировать, чтобы привлечь внимание спасателей. Также важно учитывать, что во время спасательной операции объявляются периоды «тишины», когда вся техника останавливается возле завалов.

Пребывая в природной среде, необходимо осознавать, что в случае землетрясения повышается риск схода оползней, появления трещин в почве и падения массивных деревьев.