Спасатель рассказал о правилах поведения при наводнениях и подтоплениях

Для того, чтобы обеспечить безопасность не только себе, но и своим близким, стоит придерживаться некоторых правил. Так, для начала, при себе нужно иметь запас чистой, питьевой воды. Казалось бы, в случае наводнения ее должно быть и так много, но она, на самом деле, сильно портится.

Если есть возможность, то нужно забраться на самую верхнюю точку строения. А чтобы экстренные службы во время спасательной операции быстро вас заметили, то необходимо взять с собой яркий предмет, будь то одежда или любая другая ткань. Также рекомендуется не забыть про теплые вещи, фонарик и защиту от дождей.