Спасателей, пострадавших при попытке эвакуации Наговицыной, доставят в Россию

В результате инцидента с жесткой посадкой вертолетного судна, осуществлявшего операцию по спасению оказавшейся в горной ловушке в Киргизии гражданки России Натальи Наговициной, травмы получили два члена экипажа.

По данным российского посольства в Бишкеке, которые приводит информагентство ТАСС, пострадавших спасателей планируют транспортировать на родину для оказания необходимой помощи. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что угрозы для жизни мужчин нет, однако они нуждаются в дальнейшем квалифицированном лечении и обследовании.

