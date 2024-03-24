Спасатели из Балашихи участвовали в ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле»

В пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Неизвестные люди стреляли по всем, кто находился в здании «Крокус Сити Холл» в ожидании начала концерта группы «Пикник». После раздавшегося взрыва, начался пожар. Спасатели Балашихи из пожарных частей №29 и №75 оказали помощь коллегам в ликвидации пожара.

«В ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле» участвовали в том числе и наши спасатели из пожарных частей № 29 и 75. Никакими словами невозможно выразить ту боль и те чувства, которые переживает весь наш народ. В это непростое время нам нужно быть вместе, потому что только в единстве мы сможем противостоять всем существующим угрозам», — сказал председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ]

Все жители Подмосковья скорбят из-за гибели невинных людей. 24 марта был объявлен днем общенационального траура. Жители городского округа Балашиха принимают активное участие в памятных акциях. Мероприятия прошли на площади Славы и в сквере Победы в микрорайоне Железнодорожный. В память о погибших тысячи сострадающих горожан приносят цветы и игрушки.

«Сегодня в России общенациональный траур по погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Я благодарю каждого, кто нашел возможность прийти к мемориалам и возложить цветы. Пока мы едины, никому нас не сломить. Я еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил пережить невосполнимую потерю. Вся страна в эти дни скорбит вместе с вами!» — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

24 марта памятные акции проходят на протяжении всего дня. В 20.00 на площади Славы состоится акция «Свеча памяти». Ее проведением занялись молодежные и волонтерские организации.