Спасатели из Шатуры победили в областном профессиональном конкурсе

Команда показала высокие результаты и применила отработанные навыки для того, чтобы одержать победу над своими коллегами из других городских округов.

Соревнования спасателей ГКУ Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» по пятиборью прошли в последнюю неделю лета — с 26 по 30 августа.

В течение этих пяти дней на тренировочном полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России соревновались 18 команд: 14 из них представлены от ГКУ МО «Мособлпожспас», а остальные — от ГУ МЧС России по Московской области.

Площадка для проведения соревнований имитировала различные препятствия и моделировала ситуации из реальной жизни. В специально отведенных зонах участники должны были продемонстрировать алгоритм действий во время опасного явления (аварии или катастрофы техногенного/природного характера).

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

Спасатели, как им и подобает, справились со всем, что попадалось им на пути: будь то пожар, завалы разрушенных зданий или разливы аварийно-опасных химических веществ. Вместе с тем участники соревнования смогли провести поисковые работы под водой и спасти «пострадавших», что в любом случае оставалось приоритетной задачей.

Достать человека из-под обломков транспортных средств им помог гидравлический аварийно-спасательный инструмент. А спустить застрявших на верхних этажах зданий людей удалось с помощью альпинистского снаряжения. Каждому «пострадавшему» при этом необходимо было оказать первую помощь.

С этими и другими поставленными задачами лучше всех справилась команда шатурских спасателей поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части ТУ № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас». Они победили в соревнованиях, показав отличные результаты!