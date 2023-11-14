Спасатели Красногорска провели экскурсию для школьников

Замечательное, важное, полезное мероприятие провели для школьников городского округа Красногорск работники ГКУ МО «Мособлпожспас». Для ребят организовали наглядную экскурсию.

Как рассказали в Администрации городского округа Красногорск, сотрудники Нахабинской 227-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели мероприятие для учеников 1 класса из соседнего муниципалитета.

Начальник части Александр Смирнов пояснил, что навыки пожарной безопасности следует прививать детям с раннего возраста. Посещение пожарной части – это не только интересный способ провести время, но и большая польза для детей любого возраста.

В ходе визита к спасателям дети узнали много интересного из истории пожарной охраны, прошлись по территории пожарной части. Ребятам продемонстрировали пожарно-спасательное оборудование и специальную технику, стоящую на вооружении подразделения, а также показали предметы боевой одежды.

Во время экскурсии детям напомнили, как правильно применять первичные средства пожаротушения, вести себя в чрезвычайных ситуациях, а также правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать не только дома и в школе, но и на улице.

Отметим, что сегодня в муниципалитете уделяют большое внимание безопасности школьников. Для укрепления навыков ребят проводятся познавательные мероприятия совместно с сотрудниками ГАИ, полиции и спасателями. В округе работают школьные лесничества, прививающие детям ответственное отношение к лесу.