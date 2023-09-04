Спасатели МЧС потушили крупный пожар у Ленинградского вокзала

В официальном канале МЧС России сообщили о том, что пожар, который начался у Ленинградского вокзала в Москве, удалось полностью ликвидировать. Об этом стало известно в понедельник, 4 сентября.

Также известно, что пожар начался на крыше здания – это пустые склады. Что случилось и почему возникло возгорание, предстоит выяснить МЧС, но уже озвучена предварительная версия.

Так, по данным Baza, кто-то поджег кучу мусора, в результате чего пламя перекинулось на склады.