Спасатели МЧС РФ обследовали более 200 объектов после наводнения в Ливии

Стало известно, что поисково-спасательные работы, которыми занимаются сотрудники МЧС России, продолжаются. На данный момент они обследовали свыше 450 тыс. кв. метров территории. Информация об этом поступила от самого ведомства. О ней же пишет агентство «РИА Новости» .

Спасатели сейчас выполняют свою работу в так называемых «красных зонах». Это места, в которых поврежденные и разрушенные здания по большей части были смыта до основания. Во время осмотра местности не обходится без кинологических расчетов и беспилотников.

В сообщении говорится и о пострадавших, принятых аэромобильным полевым госпиталем отряда «Центроспас». Их число составляет более 320 человек. Также, согласно данным местного источника, из-за наводнений в восточной части Ливии погибли более 11 тысяч, еще 20 тысяч людей пропали без вести.