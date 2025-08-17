Спасатели МЧС уничтожили восемь противотанковых мин, найденных у Крымского моста

В Ленинском районе Республики Крым специалисты МЧС России успешно ликвидировали девять потенциально опасных объектов, включая восемь противотанковых мин и один заряд для сапёров. Это произошло в непосредственной близости от Крымского моста, как сообщает республиканское Главное управление МЧС России.

Согласно данным, предоставленным организацией, специалисты работали в опасной близости от железнодорожных путей, что значительно затрудняло их работу.

«Пиротехническим подразделением Главного управления МЧС России по Республике Крым были обнаружены и уничтожены 8 противотанковых мин и 1 саперный заряд. Работы выполнялись вблизи железнодорожного полотна, при этом движение поездов не приостанавливалось», — говорится в сообщении в Телеграм-канале ведомства.

В министерстве уточнили, что процесс нейтрализации опасных предметов проходил поэтапно, с учётом графика движения поездов и при строгом соблюдении всех необходимых мер предосторожности. Сотрудники МЧС гарантировали защиту населения и сохранность транспортных объектов.

В ходе предпринятых действий не было выявлено никаких рисков для пассажиров и транспортной системы, сообщили в экстренных службах Республики Крым.