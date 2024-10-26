Спасатели МЧС нашли тело четвертого погибшего при крушении Ми-2 под Кировом

В ходе поисковой операции на месте жесткой посадки в Кировской области вертолета медицины катастроф появились новые подробности. Как проинформировала пресс-служба МЧС, спасателям удалось обнаружить тело четвертого летевшего на борту человека.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 упал в лесополосе возле деревни Белеенки. Спустя некоторое время информацию о гибели трех человек и пожаре после падения Ми-2 медицины катастроф подтвердили в МЧС России.

«Спасатели МЧС России обнаружили тело четвертого погибшего», — говорится в сообщении экстренных служб.

В настоящее время на месте работает следственная группа и экстренные службы Кировской области. Причины и обстоятельства крушения вертолета выясняются.