Спасатели нашли заблудившихся недалеко от Якутска россиян
Любители пеших прогулок заблудились ночью в лесу недалеко от Якутска
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Ночью спасательные службы Якутии провели успешную операцию по поиску и эвакуации двух человек, заблудившихся в лесу недалеко от Якутска, пишет портал ЯСИА.
Мужчина и женщина, которые любят пешие прогулки, приехали на 37-й км Вилюйского тракта около 22:00 по местному времени. Водитель, который привез их, вскоре вернулся в город, оставив россиян одних.
Спустя несколько часов, уже глубокой ночью, пара поняла, что сбилась с пути и не может найти дорогу назад. К счастью, у них при себе были мобильные телефоны.
В 02:38 ночи в Службу спасения Якутии поступил звонок. Спасатели сразу же запросили у потерявшихся координаты их местонахождения для организации поиска. Температура воздуха в это время опустилась до -30 градусов.
Поисковая группа оперативно выдвинулась по указанным координатам. Уже в 03:48 ночи спасатели обнаружили мужчину и женщину. У обоих зафиксировали признаки переохлаждения и обморожения. Россиян отвезли в больницу.
