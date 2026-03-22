Спасатели назвали цвет, по которому нельзя ходить

Такой цвет льда, подчеркнула она, считается наиболее опасным для человека.

Выходить на лед категорически запрещено, если он приобрел желтоватый оттенок, сообщила в интервью РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

В спасательном ведомстве пояснили, что мартовский лед становится смертельно уязвимым из-за плюсовых температур и активного солнца. Внешне он может выглядеть прочным, однако на деле превращается в хрупкую игольчатую структуру, которая не способна выдержать массу тела.

Представитель МЧС добавила, что выходить на ледяную поверхность нельзя, если ее толщина не достигает 12 сантиметров. Ориентиром в этом случае служит визуальный оттенок покрова.

«Безопасный лед имеет синеватый оттенок, в два раза тоньше — матово-белый лед», — отметила она.

Специалист рекомендовала не наносить удары ногой для проверки прочности: для этого следует использовать пешню или палку. Если при ударе на поверхности выступает вода, необходимо немедленно вернуться на берег. Кроме того, стоит держаться подальше от зон с торчащими кустами и камышами, участков с быстрым течением, мест впадения ручьев, выхода грунтовых вод, а также районов вблизи гидротехнических сооружений и точек сброса воды.

«Следуя по льду группой, соблюдайте дистанцию в 5–6 метров друг от друга, не выходите на лед в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения», — резюмировала Сабуркина.

