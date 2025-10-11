Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе боеприпасов

Мощный взрыв на промышленном предприятии в американском штате Теннеси привел к многочисленным человеческим жертвам. Спасательные операции не позволили обнаружить ни одного выжившего среди работников завода. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на CNN.

ЧП произошло 10 октября на объекте компании Accurate Energetic Systems, специализирующейся на производстве взрывчатых веществ и энергетического оборудования. По словам шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса, на месте трагедии работают более трехсот сотрудников экстренных служб, однако надежды найти уцелевших не оправдались.

Как отмечают представители власти, это происшествие стало масштабной потерей. Также сообщалось о восемнадцати пропавших без вести после инцидента. Поисковые мероприятия значительно осложнялись из-за периодических повторных детонаций. Известно, что пострадавшее предприятие в числе прочего осуществляло поставки продукции для украинских вооруженных формирований.

Ранее в Волгоградской области произошел взрыв гранаты в частном доме.