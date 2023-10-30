Спасатели освободили котят из-под капота автомобиля в Подмосковье

Работники поисково-спасательного поста 254-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух котят, которые застряли в моторном отсеке легкового автомобиля в Павлово-Посадском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасателей вызвал владелец автомобиля, который услышал мяуканье внутри транспортного средства. Самостоятельно вытащить животных ему не удалось. Старший смены Александр Шкотов рассказал, что работники противопожарно-спасательной службы изначально попытались выманить их с помощью лакомств, но это не сработало.

«Надев защитные перчатки, спасатели извлекли из моторного отсека непрошенного гостя. Затем специалисты вытащили и второго пушистого узника, который не хотел покидать уютное место, поэтому шипел и кусался. Помощь ветеринаров усатым не потребовалась», — добавил Шкотов.

По его словам, владелец машины на время забрал котят себе и пообещал найти им хозяев.