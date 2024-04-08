Спасатели помогают жителям СНТ «Золотая подкова» в Воскресенске во время паводка

В городском округе Воскресенск под контролем МЧС находится зона половодья в коттеджном поселке «Золотая подкова», который расположен в пойме реки Москвы. На территории круглосуточно дежурят сотрудники муниципального поисково-спасательного отряда.

Дачное поселение находится в зоне подтопления. За ситуацией следят в МЧС и администрации округа. Власти постоянно на связи с неравнодушными жителями, которые готовы оказать помощь во время паводков.

Собственникам участков, попавших под поток, предлагают временное жилище. Помимо этого производится перевозка домашних и сельскохозяйственных животных, осуществляется подвоз чистой воды и питания. При необходимости производят эвакуацию жителей.

«Оказываем помощь, мониторим ситуацию. Две семьи эвакуировано уже. Подвозим продукты, помогаем людям. Кто-то уехал самостоятельно, кому-то помогали мы. Есть и те, кто остается здесь, около десятка семей», – рассказал спасатель МКУ «ЕДД И ПСС» г.о. Воскресенск Александр Бучков.

По состоянию на 8 апреля максимальный уровень воды составил порядка двух метров. Жителей призвали к осторожности.