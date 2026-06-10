Спасатели помогли выбраться упавшему в Москву-реку мужчине
Департамент ГОЧСиПБ: спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки
Вечером 9 июня сотрудники поисково-спасательной станции «Ленинские горы» заметили человека, который упал в Москву-реку в районе моста Богдана Хмельницкого. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Мужчина находился примерно в 40 метрах от берега. Спасатели подняли его из воды на борт катера и доставили на сушу. Прибывшая бригада скорой помощи оказала пострадавшему необходимую медицинскую помощь.