140 человек и 40 единиц техники: спасатели обследовали 40 км берега Енисея в поисках двух 13-летних школьниц

В Республике Тыва продолжаются масштабные поиски двух 13-летних школьниц, которые пропали в Кызыле в первый день июля. Сотрудники экстренных служб уже проверили около 40 километров прибрежной полосы вдоль Енисея. Подробностями с интернет-изданием «Абзац» поделились в пресс-службе регионального МВД.

Оперативно-разыскные мероприятия не прекращаются ни на час. Спасатели отработали участок в границах города и двинулись дальше на запад, в направлении населенных пунктов. В планах поисковиков — обследовать зону в окрестностях Усть-Элегеста.

К розыску привлечены значительные силы: порядка 140 сотрудников и около 40 машин спецтехники. Помощь оказывает также добровольческий отряд «Саян-Спас», прибывший из Ермаковского района.

По информации издания, девочки 2009 года рождения ушли из дома вечером 1 июля, примерно в 18:00, и перестали выходить на связь. Впоследствии на енисейском берегу обнаружили их сотовые аппараты и одну пару обуви, которую опознали родственники. Следственный комитет инициировал уголовное производство по факту безвестного отсутствия несовершеннолетних. Приоритетная версия случившегося в настоящее время отрабатывается сотрудниками ведомства.

Ранее сообщалось, что волонтеры Подмосковья оказали помощь в госпиталях и на складах Ростовской области.