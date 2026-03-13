Спасатели сообщили трагические подробности о поисках детей в Звенигороде

Утром 13 марта спасатели обнаружили тело второго ребенка, провалившегося под лед на Москве-реке в Звенигороде неделю назад. Трагическая находка была сделана в семи километрах от места, где 7 марта ушли под воду трое школьников. Подробности REGIONS выяснил у волонтеров.

Около 09:30 участники поисковой операции, работающие с катера, заметили тело мальчика 12 лет во время визуального осмотра акватории. Как рассказали волонтеры, принимающие участие в поисках, накануне было принято решение расширить ареал поисков и обследовать реку значительно дальше по течению.

«Ареал поисков накануне решили расширить, и катер сегодня отправился дальше, чем обычно. Тело нашли в 15 километрах от штаба, это в 7 километрах от того места, где дети предварительно провалились под лед», — рассказал REGIONS волонтер.

Напомним, трагедия произошла в субботу, 7 марта. Трое детей — 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика — отправились поздравлять заболевшую одноклассницу с наступающим Международным женским днем. По дороге школьники решили поиграть на льду Москвы-реки. По предварительной версии, лед не выдержал, и дети оказались в воде.

Первая находка была сделана в среду, 11 марта. Тело одного из мальчиков обнаружили всего в 800 метрах от места предполагаемого провала. Поиски второго ребенка продолжались еще двое суток.

В настоящий момент тело пропавшей девочки все еще не найдено. Поисковая операция продолжается. Добровольцы на катерах и лодках прочесывают реку дальше по течению, надеясь обнаружить следы третьего ребенка. Спасатели не прекращают работу, несмотря на сложные погодные условия и ледоход.