Спасатели спасли рыбака в Дубне

Пожилой рыбак из Дубны попал в опасную ситуацию на Иваньковском водохранилище. Он рыбачит здесь ежедневно на протяжении многих лет. В этот раз он знал, что могут возникнуть трудности, однако все равно отправился за рыбой на своем мотобуксировщике.

Его техника застряла в снежной каше далеко от берега. На помощь поспешили товарищи на снегоходах, однако в таких условиях им не удалось вытащить пострадавшего. Пришлось обратиться к спасателям. Они приехали на судне на воздушной подушке «Хивус-6» и вытащили рыбака из западни.

Целый и невредимый пенсионер со своей техникой оказался на берегу. После чего спасатели провели с ним профилактическую беседу на тему опасности нахождения на льду в межсезонье.

Стоит отметить, что на территории Московской области регулярно проводится патрулирование берегом водоемов, а также проводятся беседы по безопасности.