Спасатели в Дмитрове освободили собаку, которая застряла под тротуарным настилом

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили собаку, которая застряла под тротуарным настилом в Дмитрове. Инцидент произошел утром в четверг. В западню попал пес местной жительницы.

Женщина рассказала, что во время прогулки ее собака заметила какую-то живность под деревянным тротуарным настилом. Животное бросилось под настил, побегало под досками, а потом застряло.

Сначала жительница попыталась выманить питомца, но собака не выходила и только жалобно скулила. Тогда на место были вызваны спасатели.

Специалисты открутили доски тротуарного настила и обнаружили, что пес действительно застрял — в межъярусных креплениях. Животное аккуратно освободили и передали хозяйке. Помощь ветеринаров ему не потребовалась.